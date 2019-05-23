Пакистан провел успешный запуск баллистической ракеты "Шахин-2"

23 мая, Равалпинди /БЕЛТА - APP/. Пакистан провел успешный учебно-тренировочный запуск баллистической ракеты "Шахин - 2", говорится в пресс-релизе Вооруженных сил Пакистана.

Ракета "Шахин - 2" может быть оснащена как обычными, так и ядерными боеголовками и способна поражать цель на расстоянии до 1,5 тыс. км. "Шахин - 2" - ракета, обладающая высокой способностью, и ее запуск полностью отвечает стратегическим потребностям Пакистана по обеспечению желаемой стабильности сдерживания в регионе", - говорится в сообщении.

Впервые Пакистан провел испытание данной ракеты в марте 2004 года. На вооружение армии страны "Шахин - 2" была принята в 2014 году.-0-