Пакистан возобновит регулярные пассажирские рейсы в Афганистан

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный пакистанский авиаперевозчик Pakistan International Airlines (PIA) возобновит с 13 сентября пассажирские авиарейсы в Кабул. Об этом сообщил пакистанский телеканал BOL News, передает ТАСС.

Как сообщается, Управление гражданской авиации Афганистана уже выдало разрешение PIA на посадку в аэропорту Кабула. На афганском маршруте будут использоваться авиалайнеры Airbus 320.

В пятницу национальная афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines сообщила, что также намерена возобновить со следующей недели международные полеты. Как информировал новостной ресурс Afghan Urdu на своей странице в Twitter, международные авиаперевозки возобновятся при технической поддержке Турции и Катара. В сообщении ресурса не указывается, в какие именно государства намерен летать афганский авиаперевозчик. Однако ранее местные СМИ сообщали, что полеты могут возобновиться в Индию, Турцию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.-0-