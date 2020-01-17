Пакистанец спас 100 людей из снежного плена

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Пакистана Сулеман Хан спас более 100 человек на заметенных снегом дорогах в районе города Кветта, сообщает телеканал Geo TV.

Движение по дорогам между городами Кветта и Зхоб в отдельных регионах провинции Белуджистан было перекрыто три дня назад. На шоссе в автомобилях в плену у снега оказались женщины, дети старики.

30-летний мужчина все три дня отвозил людей в укрытие или приютил у себя дома. С автомобилистами он делился топливом.

Отмечается, что Хан спас более 100 человек. Также он собственноручно отбуксировал десятки машин из снежной западни.

Ливни и снегопады обрушились на Пакистан неделю назад, что вызвало сход лавин в горах. По сведениям национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий, погибли 100 человек, более 200 жилищ пострадали.-0-