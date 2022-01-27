Палачи под маской "героев": власти Литвы не устают скрывать правду о холокосте

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня мир отмечает Международный день памяти жертв холокоста. Но только в Литве власти всячески скрывают правду о нацистских преступниках, считая их героями. В современной Литве фальсификацию истории поддерживает официальная власть, а за историческую правду люди подвергаются жестоким преследованиям. Об этом говорится в статье литовского правозащитника, лидера партии "Социалистический народный фронт Литвы" Гедрюса Грабаускаса, опубликованной на Baltnews.

Свои защищают своих?

Власти Литвы утверждают, что с 1944 по 1954 год "лесные братья героически боролись с советской властью". Только вот вернее было бы сказать, что они в основном боролись с жителями деревень, грабили их, убивали учителей, председателей колхозов, заведующих домов культуры и часто простых крестьян, если они казались им "ненадежными", пишет Гедрюс Грабаускас.

За десять лет "лесные братья" убили, согласно подсчетам, 25 108 человек. Большинство главарей "лесных братьев" были жестокими нацистскими преступниками, которые с 1941 по 1944 год вместе с немецкими оккупантами убивали мирных граждан Литвы и Беларуси.

Один из них был Юозас Крикштапонис. Он с осени 1944 года был командиром округа "Витис", а уже в январе 1945 года погиб в перестрелке рядом с озером Лено, недалеко от города Укмерге. В 1996 году в этом городе ему построили памятник, а площадь в центре города назвали его именем. При этом в архивах Института истории Литвы содержится официальная информация, что Крикштапонис в октябре 1941 года как командир роты участвовал в расстреле евреев в Беларуси, в Руденске.

В 2012 и 2013 годах предпринимались попытки донести до общественности всю правду о преступлениях Крикштапониса, позже предпринимались попытки добиться сноса памятника.

В конце 2021 года в Укмерге прошло общественное собрание по этому поводу. Историк Миндаугас Поцюс на конференции заявил: "Участие Крикштапониса в жестоких нацистских преступлениях доказано. Первый факт: Юозас Крикштапонис 10 октября 1941 года участвовал в массовых убийствах в Руденске, где были убиты многие узники местного еврейского гетто. Второй факт: 16 октября 1941 года Крикштапонис участвовал в уничтожении советских военнопленных в Минске. Какие-либо попытки спекуляций, что там был какой-то другой Крикштапонис, можно отбросить. Есть много свидетелей, которые указали, что командир роты и командир округа "Витис" - один и тот же человек".

При этом в городе много жителей, которые выступают за сохранение памятника, поэтому мэрия до сих пор ничего не предприняла.

"А вот литовские репрессивные структуры не дремлют: за историческую правду о нацистских преступниках уже пострадали политик и публицист Вячеслав Титов, публицист Евалдас Балчюнас, журналист Гедрюс Шарканас и еще целая группа граждан Литвы. В итоге Титов и Шарканас были осуждены, Титову выписали штраф в размере 10 тыс. евро, Шарканас отсидел в тюрьме три месяца. Балчюнаса оправдали после долгого судебного процесса", - пишет Гедрюс Грабаускас.

Защитники палачей опираются на сказки

Интересная деталь: защитники "светлой" репутации Крикштапониса иногда спрашивают: "Как можно клеветать на племянника президента Антанаса Сметоны?"

"Да, он был сыном сестры президента, но в нацистских преступлениях участвовали и другие родственники Сметоны: скажем, Альфонсас Сметона (Жигаудас), сын двоюродного брата президента. Но разве родство со Сметоной оправдывает?" - задается вопросом правозащитник.

Соратник Крикштапониса Юозас Барзда тоже участвовал в убийствах мирных граждан-евреев и советских военнопленных в Беларуси. Памятник ему стоит у озера Плателей в Жемайтии. Только его пытались "обелить" не за счет родства со Сметоной (которого нет), а за счет истории о мифическом спасении Барздой какого-то еврея. То есть палача хотели превратить в "праведника мира". Но это всего лишь сказки, отмечает Гедрюс Грабаускас.

"Но не только "сказки" помогают защищать палачей. Увы, но в Литве есть "золотой защитник" карателей - Валдас Адамкус, который сам служил в карательном батальоне Импулявичюса, помимо него есть и другие - от семьи Ландсбергисов до лидеров "Братства Зеленого Дьявола", - говорится в статье.

Культ нацистcких преступников

С 2013 года проблема прославления нацизма стала подниматься не только в Литве, но и на международной арене. Международные конференции по этому поводу проходили в Брюсселе, Ереване, Минске и других городах, и многие их участники приходили в ужас от поведения литовских властей.

Помимо конференций выпускались и книги. Например, Силвиа Фоти выпустила книгу о своем дедушке, Йонасе Норейке, активном участнике холокоста. Но при этом памятная табличка с его именем все еще висит в центре Вильнюса.

Не секрет, что в Литве целый ряд лиц прославляет нацистов: это историки Арвидас Анушаускас, Валдас Ракутис, крайне правые политики Лауринас Касчюнас, Аудронис Ажубалис, полковник Ауксе Усене и ее соратники. Не скрывает своих симпатий в отношении фашистов и директор ДГБ Дарюс Яунишкис.

Преступники есть и среди "духовных лиц"

Весной 2019 года на доме в Вилкии, в котором когда-то жил ксендз Игнатавичюс, повесили памятную доску. Только вот ксендз Зенонас Игнатавичюс был капелланом батальона Импулявичюса, который "благословлял" солдат и офицеров перед массовыми казнями в Руденске, в Луцке, в Минске...

Нет точных свидетельств о том, что сам Игнатавичюс убивал евреев, но точно известно, что евреев убивали Юстинас Лелешюс, Петрас Янушайтис, Антанас Юшка - всего 12 ксендзов. А епископ Винцентас Бризгис уверял, что "Адольф Гитлер принес свободу Литве".

Что дальше?

В Литве в 2018 году были упразднены улицы, носящие имена советских партизанов Пятраса Паярскиса и Брюнюса Жекониса в городе Купишкис. Оба они пали в борьбе с фашистами. Уже давно переименованы и улицы, названные в честь советского партизана Юозаса Витаса в Вильнюсе и Алитусе. Часто звучат нападки в адрес советских партизан Сары Гинайте, Аббы Ковнера и их соратников, которые сумели сбежать из гетто и затем активно боролись с фашистами.

Но памятники нацистским палачам все еще стоят. "От их рук только Литве погибли 220 тыс. евреев. Но почему же именно этим варварам стоят памятники? О какой демократии в Литве может идти речь, пока в стране идет открытое прославление палачей, жестоких участников холокоста?" - заключает Гедрюс Грабаускас.-0-