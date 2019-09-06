Палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке Brexit

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство страны запросить отсрочку выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки, сообщает ТАСС.

Билль был принят в заключительном третьем чтении без голосования, при этом члены Палаты лордов не внесли в него ни единой поправки. Таким образом, законопроект прошел все стадии парламентского рассмотрения. Теперь билль должен получить одобрение королевы Елизаветы II.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако проект соглашения об условиях Brexit был трижды отклонен депутатами Палаты общин британского парламента. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября.-0-