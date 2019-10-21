Палата общин 22 октября сможет проголосовать по сделке о Brexit

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата общин британского парламента 22 октября сможет проголосовать по проекту сделки о Brexit, достигнутой между Лондоном и Брюсселем 17 октября. Об этом заявил 21 октября, выступая пред депутатами, лидер Палаты общин и член британского кабмина Джейкоб Рис-Могг, передает ТАСС.

"Первой возможностью проголосовать по сути соглашения между правительством Ее Величества и ЕС будет второе чтение законопроекта о Brexit, которое состоится завтра", - сказал Рис-Могг, представляющий правительство в нижней палате британского парламента и отвечающий за формирование правительственной повестки дня в Палате общин.

Первое чтение нового законопроекта о Brexit, оcнованного на тексте сделки премьера Великобритании Бориса Джонсона с ЕС, должно состояться вечером 21 октября. По словам Рис-Могга, до 25 октября правительство рассчитывает провести через Палату общин все законы, необходимые для того, чтобы осуществить Brexit в срок. Но планам правительства может помешать оппозиция, планирующая внести поправки в текст законов, которые будут регулировать процесс Brexit. Крупнейшая оппозиционная сила в парламенте - Лейбористская партия - уже заявила о том, что с помощью поправок будет добиваться сохранения членства страны в Таможенном союзе ЕС, а также проведения повторного референдума по вопросу о Brexit.

На экстренном заседании парламента 19 октября Джонсону не удалось провести свою сделку с ЕС через Палату общин. Причиной стала поправка, внесенная бывшим членом Консервативной партии Оливером Летвиным и утвержденная большинством законодателей. Она гласит, что сначала депутаты должны принять все законы, которые требуются для "развода" с европейским сообществом, а уже потом одобрить саму сделку. 21 октября спикер Палаты общин Джон Беркоу не разрешил вновь поставить проект соглашения с ЕС на голосование, заявив, что сначала, согласно тексту поправки Летвина, должны быть приняты необходимые законы.

Не сумев утвердить соглашение с ЕС в отведенный ему парламентом срок, Джонсон 19 октября был вынужден направить председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой об отсрочке Brexit, однако текст послания предполагает, что она может не понадобиться, и страна по-прежнему сможет покинуть сообщество 31 октября со сделкой, если все необходимые для этого условия будут соблюдены.-0-