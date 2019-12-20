Палата общин одобрила законопроект о Brexit

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты общин британского парламента поддержали план премьер-министра Бориса Джонсона о том, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 января, сообщает BBC.

Согласно результатам голосования, 358 народных избранников поддержали законопроект, а 234 высказались против.

Как сообщает ТАСС, до этого парламент четыре раза отклонял законопроект, который открывает путь к тому, чтобы страна покинула ЕС до 31 января 2020 года. Трижды неудачу терпела премьер-министр Тереза Мэй и как минимум один раз Борис Джонсон. Расклад сил в парламенте кардинально изменился после убедительной победы Консервативной партии на выборах 12 декабря, по итогам которой она получила комфортное большинство в Палате общин. Именно поэтому премьер вынес законопроект на суд депутатов уже во второй день работы парламента нового созыва.

Уверенность в исходе голосования позволила Джонсону ужесточить текст законопроекта, включив в него запрет на продление переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря 2020 года. На этом этапе Великобритания и Евросоюз продолжат существовать так, как будто Brexit не было. За это время стороны намерены договориться о будущих торговых отношениях.

После голосования британский парламент уйдет на рождественские и новогодние каникулы. Правительство рассчитывает, что законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан королевой Елизаветой II в ближайшие недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС в установленный срок.-0