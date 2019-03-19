Палата общин Великобритании обсудит ситуацию с Brexit

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата общин британского парламента на следующей неделе получит возможность обсудить тупиковую ситуацию, в которую зашел процесс Brexit, и способы выхода из нее. Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"У британских парламентариев с понедельника будет возможность проводить в парламенте дебаты по вопросу о способах выйти из тупика, касающегося Brexit, заявил представитель премьер-министра Терезы Мэй", - сообщает агентство Reuters .

Как на прошлой неделе заявлял фактический заместитель Мэй глава секретариата британского кабмина Дэвид Лидингтон, парламентариям будет предоставлена такая возможность, если Палата общин так и не одобрит проект соглашения об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем. Третье по счету голосование по сделке планировалось провести 20 марта, однако против этого 8 марта выступил спикер палаты Джон Беркоу.

Он напомнил, что 15 января сделка была отвергнута "с разницей в 230 голосов", что стало рекордным показателем в истории британского парламента, а 12 марта депутаты Палаты общин вновь отвергли соглашение по Brexit с разницей в 149 голосов. Решение Беркоу основывается на установленном в 1604 году правиле, которое не дает парламенту права многократно голосовать по одному и тому же вопросу в течение короткого промежутка времени. По словам спикера, оно не применялось с 1920 года, поскольку депутаты соблюдали его.-0-