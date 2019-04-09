Палата общин Великобритании окончательно одобрила проект об отсрочке Brexit

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Европейского союза, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство
Об этом решении стало известно после того, как депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, из-за которых документ был снова передан на рассмотрение нижней палаты. Автор законопроекта, депутат от лейбористов Иветт Купер отметила, что в понедельник обе палаты парламента ответственно подошли к делу и четко изложили свою позицию, что Brexit без сделки "обернулся бы тяжелым ущербом для рабочих мест, производства и безопасности" Великобритании. Кроме того, по ее словам, принятый билль оказывает прямую поддержку премьер-министру Терезе Мэй в намерении добиться одобрения парламентом ее сделки по Brexit на текущей неделе.
В самом конце дня в понедельник (по британскому времени) законопроект одобрила британская королева, и сегодня Тереза Мэй должна будет назвать новый крайний срок осуществления Brexit. Однако уже в прошлую пятницу стало известно, что речь идет о 30 июня. Британский премьер-министр написала письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором попросила его отложить выход Соединенного Королевства из ЕС с нынешней запланированной даты "развода" 12 апреля до 30 июня. Однако Брюссель, по существующей информации, согласен лишь на вариант долгого продления, до конца марта 2020 года.-0-
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