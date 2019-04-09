Палата общин Великобритании окончательно одобрила проект об отсрочке Brexit

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Европейского союза, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press .

Об этом решении стало известно после того, как депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, из-за которых документ был снова передан на рассмотрение нижней палаты. Автор законопроекта, депутат от лейбористов Иветт Купер отметила, что в понедельник обе палаты парламента ответственно подошли к делу и четко изложили свою позицию, что Brexit без сделки "обернулся бы тяжелым ущербом для рабочих мест, производства и безопасности" Великобритании. Кроме того, по ее словам, принятый билль оказывает прямую поддержку премьер-министру Терезе Мэй в намерении добиться одобрения парламентом ее сделки по Brexit на текущей неделе.

В самом конце дня в понедельник (по британскому времени) законопроект одобрила британская королева, и сегодня Тереза Мэй должна будет назвать новый крайний срок осуществления Brexit. Однако уже в прошлую пятницу стало известно, что речь идет о 30 июня. Британский премьер-министр написала письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором попросила его отложить выход Соединенного Королевства из ЕС с нынешней запланированной даты "развода" 12 апреля до 30 июня. Однако Брюссель, по существующей информации, согласен лишь на вариант долгого продления, до конца марта 2020 года.-0-