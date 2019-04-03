Палата общин Великобритании отказалась от новых голосований по альтернативам соглашению о Brexit

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата общин британского парламента проголосовала против того, чтобы проводить третью по счету серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit. Голосование транслировалось в прямом эфире парламентского телеканала. Об этом сообщает ТАСС.
Предложение депутата от оппозиционной Лейбористской партии Хилари Бенна было поддержано 310 законодателями, и 310 высказались против него. Решающей оказалась позиция спикера Палаты общин Джона Беркоу, который, согласно парламентской процедуре, в таких случаях получает право голосовать сам. Спикер высказался против проведения нового тура голосований.-0-
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