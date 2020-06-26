Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Конгресса США полного состава одобрила разработанный демократами законопроект о реформе полиции. За документ, который теперь отправляется в Сенат, высказались 236 законодателей, против - 181, голоса практически полностью разделились по партийной линии, сообщает ТАСС.

Конгрессмены из-за сохраняющихся в связи с коронавирусом ограничений голосовали небольшими группами.

Законопроект, в частности, запрещает полицейским применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность правоохранителей, в том числе и за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.

Перспективы одобрения инициативы в нынешнем виде в Сенате пока туманны. Президент США Дональд Трамп подверг критике документ, который, по его мнению, разрушит полицию.

Дональд Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции. В нем уделяется приоритетное внимание выделению федеральных грантов на подготовку сотрудников правоохранительных органов, чтобы поощрить использование стражами порядка практики мирного разрешения конфликтов. При этом власти будут рассматривать жалобы на применение полицейскими силы. Нововведения призваны улучшить обмен информацией между госструктурами, чтобы в том числе не принимать на работу в полицию людей без полной проверки биографии.-0-