Палата представителей США обсуждает резолюцию об импичменте Трампу

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Конгресса США обсуждает инициативу, направленную на то, чтобы подвергнуть американского президента Дональда Трампа процедуре импичмента во второй раз за время его пребывания у власти, сообщает ТАСС.

Члены Палаты представителей согласовали процедуру обсуждения и последующего голосования по резолюции об импичменте Дональду Трампу. В ближайшее время законодатели перейдут к дебатам по импичменту. Они продлятся два часа, после чего ожидается голосование по самой резолюции.

Резолюция об отстранении Дональда Трампа от должности была внесена на рассмотрение нижней палаты американского законодательного органа от имени демократа Дэвида Сисилини от штата Род-Айленд. Ее авторы убеждены, что Трамп "осуществил тяжкое преступление, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов". На их взгляд, своим поведением в день беспорядков на Капитолийском холме он "продемонстрировал, что будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции", если ему позволить остаться на своем посту.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря 2020-го коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства.

Заседание Конгресса США 6 января было приостановлено в связи с тем, что сторонники Дональда Трампа пытались штурмовать здание законодательного органа, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодатели были эвакуированы, но позже вернулись. Заседание было возобновлено.-0-