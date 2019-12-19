Палата представителей США поддержала импичмент Трампу

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Конгресса США утвердила импичмент американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Reuters.

Во время голосования были поддержаны обе статьи обвинения, выдвинутые при процедуре импичмента: злоупотребление властью и препятствие расследованию Конгресса.

Далее обвинение рассмотрит Сенат, который будет принимать решение об отстранении президента от власти. Чтобы Дональд Трамп покинул свой пост, импичмент должны поддержать две трети Сената.

Ни один президент за всю историю США не был отстранен от должности путем импичмента. Дональд Трамп стал третьим президентом, импичмент которому объявила Палата представителей.-0-