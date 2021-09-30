Палата представителей США проголосовала за продление лимита госдолга до конца 2022 года

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу о приостановке действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года, сообщает ТАСС.

В поддержку такого предложения высказались 219 законодателей, 212 проголосовали против. Голоса разделились в целом по партийным линиям, однако двое демократов присоединились к республиканцам и проголосовали против инициативы.

Теперь законопроект должен будет рассмотреть Сенат Конгресса. Американские СМИ ожидают, что там он с большой степенью вероятности не пройдет из-за противодействия республиканцев.

Ранее другой законопроект о приостановке действия лимита госдолга до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года был одобрен Палатой представителей, но затем не прошел процедурное голосование в Сенате из-за противодействия со стороны республиканцев. Тогда демократы предприняли новую попытку приостановить лимит госдолга, разделив две эти инициативы: они вновь вынесли на голосование в Палате представителей вопрос о госдолге, но уже без привязки к временному финансированию федерального правительства.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее сообщила в письме американским законодателям, что ресурсы Минфина США будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок государственного долга или же не приостановит лимит заимствований, чтобы не допустить дефолта. Она призвала законодателей предпринять меры как можно скорее.

До этого Джанет Йеллен многократно предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае, если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.

Республиканцы в Конгрессе обещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден и демократы сократили расходы или приняли другие меры по сокращению госдолга.

Указанный потолок не позволяет Минфину США выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга либо определенной даты. Этот уровень достиг $22 трлн в августе 2019 года, и его рост был приостановлен до конца июля 2021 года. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины.-0-