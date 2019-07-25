Палестина приостанавливает действие всех подписанных соглашений с Израилем

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем. Об этом заявил 25 июля президент Государства Палестины Махмуд Аббас по итогам прошедшего в Рамалле заседания палестинского руководства, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство
Махмуд Аббас осудил снос Израилем построек палестинцев на окраине Восточного Иерусалима.-0-
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