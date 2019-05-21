Памятник Иосифу Кобзону открыли в Москве

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве в районе Мaрфино установили памятник народному артисту России Иосифу Кобзону - бронзовый бюст на каменном постаменте. Он появился перед главным входом в Институт театрального искусства, который назван в честь певца, сообщает "МИР 24" .

На церемонии открытия присутствовали родные, друзья и коллеги артиста, а также студенты, которые надели футболки с портретами Кобзона и надписью "Мне доверена песня…".

Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни и похоронен на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.-0-