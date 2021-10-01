Памятник первооткрывателю Антарктиды Беллинсгаузену открыли в Рио-де-Жанейро

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рио-де-Жанейро состоялось официальное открытие памятника Фаддею Беллинсгаузену, начальнику первой русской экспедиции в Антарктиду в 1819-1821 годах, сообщает телеканал "МИР24".

"Памятник установлен по случаю 200-летия экспедиции, хотя сроки пришлось сдвинуть с начала года из-за пандемии COVID-19", - сказала сотрудница Института Беринга-Беллинсгаузена Габриэла Касуло.

Отмечается, что монумент, изображающий исследователя, который смотрит на горизонт, держа в руках подзорную трубу, поставили в месте непосредственной швартовки российского экспедиционного корабля, недалеко от марины Глория и аэропорта Сантоса-Дюмона. Автор работы - скульптор Алексей Леонов.

Как сообщает РИА Новости, памятник в Рио-де-Жанейро - третья скульптура в честь Беллинсгаузена, открытая за последние годы. В 2016 году его память увековечили в Монтевидео, а в 2020 году - в Антарктиде.-0-