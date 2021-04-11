Памятник принцу Филиппу планируют установить недалеко от Букингемского дворца

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статуя супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, умершего 9 апреля, будет установлена в центре Лондона, недалеко от Букингемского дворца. Соответствующее предложение поддержали британские парламентарии, представляющие крупнейшие политические силы страны, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Telegraph.

Предполагается, что памятник принцу Филиппу появится на улице Мэлл, которая связывает Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. Именно на этой улице, практически посередине между королевской резиденцией и Аркой адмиралтейства, находится мемориал короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон - родителей действующего британского монарха. Согласно источникам издания, идея воздвигнуть памятник принцу Филиппу была поддержана как премьер-министром страны Борисом Джонсоном, так и лидером оппозиционной Лейбористской партии Киром Стармером.

Отмечается, что частично статуя супруга Елизаветы II будет установлена за счет пожертвований, которые сможет внести любой желающий. Согласно проведенному газетой опросу, 89% респондентов считают необходимым установить памятник принцу Филиппу в знак признания его заслуг перед страной.

По информации издания, с большой долей вероятности за эту работу возьмется скульптор Филипп Джексон - именно он в 2009 году создал статую Елизаветы Боуз-Лайон. Среди других его известных произведений - памятник бывшему капитану сборной Англии по футболу Бобби Муру у стадиона "Уэмбли" в Лондоне и мемориал британским летчикам-бомбардировщикам, погибшим во Второй мировой войне, в столичном Грин-парке.

Как ранее сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филипп умер в пятницу утром в возрасте 99 лет. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары родились четыре ребенка: принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качестве, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.

Похороны принца Филиппа назначены на 17 апреля. Из-за ограничений, связанных с пандемией, они пройдут в узком семейном кругу на территории Виндзорского замка. До момента похорон в Великобритании действует общенациональный траур.-0-