Пан Ги Мун призвал КНДР предпринять шаги для полной денуклеаризации

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший Генеральный секретарь ООН и экс-министр иностранных дел и внешней торговли Республики Корея Пан Ги Мун призвал лидера КНДР Ким Чен Ына предпринять конкретные шаги для полной денуклеаризации, чтобы завоевать доверие международного сообщества и добиться отмены санкций, сообщает Associated Press.

В интервью Associated Press Пан Ги Мун отметил, что настало время добиться денуклеаризации КНДР после почти четверти столетия безуспешных усилий, мир не должен упускать эту возможность. Бывший генсек ООН сказал: "Я бы хотел сообщить лидеру КНДР, что мир готов помочь его стране". Говоря о том, что мир готов, бывший генсек ООН особенно отметил Республику Корею, США, Китай, Японию и Россию. Он подчеркнул, что денуклеаризация важна для лучшего будущего двух Корей, для примирения и воссоединения.

По словам Пан Ги Муна, северокорейский ядерный кризис все еще не закончился, поскольку КНДР продолжает разработку ядерных ракет и оружия. "КНДР должна четко заявить о денуклеаризации и предпринять конкретные меры, тогда я уверен, что не будет причин, по которым Совет Безопасности Организации Объединенных Наций будет продолжать налагать на нее санкции", - подчеркнул бывший глава ООН.

В Сингапуре 12 июля состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы. В сентябре в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит. По итогам переговоров Республика Корея и КНДР впервые договорились, в частности, о конкретных шагах в области денуклеаризации.-0-