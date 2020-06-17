Панама продлевает запрет на международные авиарейсы

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Панамы приняли решение продлить действие запрета на международное авиасообщение еще на месяц. Об этом 17 июня сообщает ТАСС со ссылкой на национальное Управлении гражданской авиации.

"Управление гражданской авиации сообщает <...> о продлении приостановки международных рейсов на 30 дней с 23:59 22 июня 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

23 марта правительство Панамы приостановило авиасообщение с другими странами в условиях пандемии коронавируса, в апреле в республике был введен полный карантин и режим комендантского часа. С июня ограничительные меры были смягчены.-0-