Пандемия COVID-19 грозит потерей до 25 млн рабочих мест - МОТ

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса COVID-19 может привести к потере до 25 млн рабочих мест. Об этом предупреждают эксперты Международной организации труда (МОТ), сообщает Центр новостей ООН.

"Это не только глобальный кризис в области здравоохранения, но также крупнейший кризис на рынке труда и в экономической сфере, который приведет к негативным последствиям для многих людей", - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Он напомнил, что в 2008 году, когда разразился финансовый кризис, международное сообщество предприняло меры, чтобы смягчить его последствия. Благодаря этому удалось предотвратить развитие событий по худшему сценарию. "Сейчас нам необходимо действовать так же", - сказал глава МОТ.

В Международной организации труда представили различные сценарии последствий пандемии для рынка труда. При ее незначительном влиянии на рост ВВП рабочие места могут потерять около 5,3 млн человек, при среднем - 13 млн и при значительном - 24,7 млн человек. Для сравнения, во время кризиса 2008-2009 годов число безработных выросло на 22 млн.

Потери в доходах к концу года, по оценкам экспертов, составят от $860 млрд до $3,4 трлн. Это обернется снижением покупательной способности и ударит по бизнесу и мировой экономике в целом. В наибольшей степени пострадает сфера производства, где с бедностью и нищетой столкнутся от 8,8 до 35 млн человек.-0-