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12 июня 2020, 15:29

Пандемия COVID-19 может обернуться ростом масштабов детского труда - ЮНИСЕФ и МОТ

Фото МОТ
Фото МОТ
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пандемии COVID-19 впервые за последние 20 лет может резко вырасти число работающих детей и подростков, причем речь идет о миллионах несовершеннолетних. Об этом предупреждают авторы нового исследования Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Результаты опубликованы в связи с Всемирным днем борьбы с детским трудом, который отмечается 12 июня, сообщает Центр новостей ООН.

Авторы исследования утверждают: до пандемии из года в год масштабы детского труда сокращались. С 2000 года 94 млн детей и подростков смогли покинуть ряды трудящихся, но пандемия грозит перечеркнуть эти достижения. Нынешний кризис оборачивается ростом бедности, и многие семьи вынуждены отправлять детей на заработки. Согласно некоторым исследованиям, повышение уровня нищеты на 1% в некоторых странах приводит к увеличению масштабов детского труда минимум на 0,7%.

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор, во время кризиса семьи вынуждены искать любые пути выживания, и детский труд - один из них. "По мере роста масштабов бедности, закрытия школ и сокращения социальной поддержки все больше детей вынуждены искать работу", - отметила глава Детского фонда.

По имеющимся данным, из-за карантина возможности учиться лишен 1 млрд детей в 130 странах. В ЮНИСЕФ опасаются, что, даже когда уроки возобновятся, родители не смогут позволить себе вернуть детей в школу. При этом ребятам, которые и до пандемии были вынуждены трудиться, сейчас, возможно, придется работать в более тяжелых условиях, в том числе угрожающих их здоровью и безопасности, а их рабочий день увеличится. Особенно велика вероятность эксплуатации девочек в сельском хозяйстве и домашней работе.

На сегодня в мире уже насчитывается 152 млн работающих детей и подростков - это каждый 10-й ребенок в возрасте от 5 до 17 лет.

"Планируя жизнь после COVID, мы должны принять меры, которые позволят детям и их близким справиться с грядущими несчастьями, - подчеркнула Генриетта Фор. - И ключевую роль здесь должно сыграть обеспечение качественного образования, социальной защиты и экономических возможностей".

По словам генерального директора МОТ Гая Райдера, крайне важно учитывать проблему детского труда при формировании более широкой политики в области образования, социальной защиты, правосудия, рынка труда, международных прав человека и трудовых прав.

В МОТ напомнили, что, согласно Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, нельзя привлекать детей младше 18 лет к работам, которые наносят урон их здоровью и моральному или психологическому состоянию. К таким занятиям относится, в частности, работа при чрезвычайно высоких или низких температурах и труд с использованием опасных химических веществ. Сегодня 99,9% всех детей в возрасте от 5 до 17 лет живут в странах, которые являются участниками этого договора.-0-

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