Пандемия COVID-19 приведет к ухудшению уровня жизни почти во всех странах - МВФ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 приведет к ухудшению уровня жизни практически во всех странах. Такой прогноз представила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает ТАСС.

"Мы ожидаем, что мировое производство в среднесрочной перспективе останется на значительно более низком уровне по сравнению с нашими прогнозами, которые мы делали до пандемии. Практически для всех стран это будет откат назад с точки зрения улучшения уровня жизни", - сказала Кристалина Георгиева.

По ее мнению, восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией, окажется длительным. "Мировая экономика восстанавливается после кризиса. Но это бедствие далеко от завершения. Все страны сейчас сталкиваются с тем, что я бы назвала долгим подъемом, трудным восхождением, которое будет длительным, неравномерным и неопределенным, а также с возможными откатами назад", - заявила Кристалина Георгиева.

При этом, по ее словам, после окончания пандемии мировую экономику необходимо будет перестроить в соответствии с новыми принципами. "Мы не можем себе позволить просто восстановить старую экономику с ее низким ростом, низкой продуктивностью, высоким уровнем неравенства и ухудшающимся климатическим кризисом", - отметила глава МВФ.

Кристалина Георгиева убеждена, что в экономике после пандемии должны произойти фундаментальные реформы, она должна стать "более экологичной, более умной, более инклюзивной и более динамичной". И для этого нужны серьезные инвестиции.-0-