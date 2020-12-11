Пандемия COVID-19 привела к рекордному снижению выброса углекислого газа

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса привела к рекордному снижению выброса в атмосферу углекислого газа, вызывающего парниковый эффект и, как следствие, глобальное потепление. Об этом говорится в ежегодном докладе исследовательской сети Global Carbon Project (GCP), сообщает Deutsche Welle.

В 2020 году объем выброса СО2 во всем мире сократился на 7%, или на 2,4 млрд. Для сравнения, в конце Второй мировой войны выбросы в атмосферу углекислого газа сократились на 0,9 млрд т, а на пике мирового финансового кризиса 2009 года - на 0,5 млрд т.

Эксперты объяснили новый рекорд торможением экономической деятельности во всем мире с целью сдерживания пандемии. Наиболее сильное сокращение выброса углекислого газа в 2020 году было зафиксировано в США (минус 12%) и в странах Евросоюза (минус 11%). Это было вызвано, в первую очередь, снижением потребления угля и последствиями коронавирусных ограничений. В значительной части остального мира выбросы сократились главным образом из-за снижения интенсивности дорожного движения и рекордного сокращения количества авиаперевозок.

Вместе с тем GCP предупреждает, что объем выброса СО2 в 2020 году все же составил почти 34 млрд т, и поэтому мировое сообщество уже израсходовало значительную часть квоты, установленной участниками Парижского соглашения о защите климата.-0-