Пандемия COVID-19 привела к серьезным потерям в рыбном секторе - ФАО

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры по сдерживанию пандемии COVID-19 самым негативным образом сказались на рыбном секторе. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Авторы исследования отмечают, что ограничения во время пандемии привели к снижению поставок рыбной продукции, сокращению ее потребления и доходов от торговли рыбой. Особенно пострадал сектор искусственного разведения рыбы, где в последние годы стремительно росло производство. В 2020 году впервые за последние несколько лет наблюдалось его падение - примерно на 1,3%.

"Пандемия вызвала широкомасштабные потрясения в рыболовстве и аквакультуре, поскольку было прервано производство, оказались нарушены цепочки поставок, а потребительские расходы снизились в связи с различными карантинными мерами", - сказала заместитель генерального директора ФАО Мария Хелена Семедо. Она добавила: связанные с пандемией ограничительные меры привели к тяжелым и, по всей видимости, долгосрочным последствиям для отрасли.

В 2020 году совокупные цены на рыбу резко снизились по сравнению с 2019-м. Закрытие ресторанов и отелей во многих странах привело к падению спроса на свежие рыбные продукты. В наибольшей степени пострадали жители развивающихся стран, для которых рыболовство и разведение рыбы - основной источник дохода.

Сегодня многие фермеры, которые искусственно разводят рыбу, не знают, что делать со своей продукцией. Увеличение запасов живой рыбы оборачивается для них ростом затрат на корм. К тому же рыба гибнет. Многие предприятия сектора, особенно с более длительными производственными циклами, не могут быстро адаптироваться к изменениям спроса.

Что касается вылова рыбы в морях и океанах, то в 2020 году он тоже снизился. Это произошло не только из-за уменьшения спроса на рыбную продукцию, но и из-за ограничений, наложенных на формирование экипажей рыболовных судов.

Авторы нового исследования ФАО отмечают: в результате COVID -19 предпочтения потребителей рыбы также изменились. Так, спрос на свежую рыбу снизился, а на фасованную и замороженную продукцию вырос. Эксперты считают, что люди стремятся реже посещать рынки и магазины и, как правило, запасаются продуктами впрок и отдают предпочтение нескоропортящимся продуктам.

До пандемии во всем мире наблюдался стремительный рост спроса на рыбу. В 2018 году на каждого жителя планеты пришлось 20 кг рыбопродуктов, в то время как 60 лет тому назад этот показатель составлял менее 10 кг.

В ФАО призвали власти всех стран свести к минимуму ограничения на торговлю продуктами питания, а также наладить их трансграничные поставки. Эксперты ФАО настоятельно рекомендовали руководителям рыболовецкой отрасли не сокращать рабочие места и добиваться быстрого восстановления сектора.-0-