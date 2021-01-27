Пандемия катастрофически сказалась на сфере культуры в Европе

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса катастрофически сказалась на сфере культуры в Европе. Эта отрасль пострадала сильнее, чем любая другая, если не брать в счет авиаиндустрию. Такой вывод сделали эксперты компании Ernst&Young, сообщает Euronews.

По словам консультанта Ernst&Young Марка Лермитта, 30% доходов в сфере культуры, которые в основном поступали за счет авторских прав, были потеряны из-за закрытия учреждений культуры и задержек в производстве.

"Последствия экономического кризиса будут наблюдаться вплоть до 2022 года. Это в свою очередь означает, что никто не будет вкладывать финансовые средства в реализацию творческих проектов и инновации. Творческим людям, художникам будет крайне сложно заниматься своим делом и зарабатывать на жизнь в ближайшие годы", - отметил Марк Лермитт.

Доходы в сфере исполнительского искусства, по данным Ernst&Young, упали в 2020 году на 90%, в музыкальном бизнесе - на 76%. В связи с этим компания призывает правительства стран Евросоюза оказать помощь сфере культуры на государственном уровне и поощрять частные инвестиции.-0-