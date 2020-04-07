Пандемия коронавируса изменит мировой порядок навсегда - Генри Киссинджер

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что пандемия коронавируса изменит мировой порядок навсегда. Перевод его статьи для The Wall Street Journal публикует inopressa.ru.

"Страны сплачиваются и процветают благодаря уверенности в том, что их институты могут предвидеть бедствия, пресекать их последствия и восстанавливать стабильность. Когда закончится пандемия COVID-19, институты многих стран будут восприниматься как потерпевшие неудачу. Реальность такова, что после коронавируса мир никогда не будет прежним", - пишет авторитетный политик. По его мнению, антикризисные усилия, какими бы масштабными и необходимыми они ни были, не должны вытеснять насущную задачу восстановления для перехода к посткоронавирусному порядку.

"Хотя наступление на здоровье человека будет временным, вызванные им политические и экономические потрясения могут продолжаться в течение нескольких поколений. Ни одна страна, даже США, не сможет победить вирус исключительно с помощью национальных усилий. Решение необходимых на данный момент задач должно в конечном итоге сочетаться с глобальным совместным видением и программой. Если мы не сможем выработать и то, и другое в тандеме, мы столкнемся с худшим вариантом по каждому пункту", - считает бывший госсекретарь США.

По словам Генри Киссинджера, сокращение экономик, вызванное коронавирусом, по своей скорости и глобальному масштабу не имеет аналогов в истории. А необходимые меры общественного здравоохранения, такие как социальное дистанцирование, закрытие школ и предприятий, усугубляют экономический урон. "Сейчас мы живем в эпохальный период. Историческая задача для лидеров - справиться с кризисом, в то же время строя будущее. Неспособность сделать это может воспламенить мир", - подытоживает Генри Киссинджер.-0-