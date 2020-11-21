Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори - ученые

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одним из негативных последствий пандемии коронавируса может стать вспышка кори. К такому выводу пришли ученые австралийского Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне при поддержке рабочей группы SAGE (консультативная группа по иммунизации) по вакцинам против кори и краснухи ВОЗ. О результатах работы исследователи рассказали в журнале Lancet, сообщает ТАСС.

"Ученые полагают, что пропущенные в связи с распространением коронавируса в мире и связанными с этим ограничительными мерами вакцинации детей против кори могут привести к вспышке этого чрезмерно контагиозного вирусного заболевания, - заявил ведущий автор исследования, руководитель группы SAGE, профессор института Ким Малхолланд. - Непривитые дети - это почти стопроцентная вероятность эпидемии кори в следующем году".

Профессор уточнил: минувший год был одним из спокойных в отношении кори в основном из-за принятых мер изоляции, резкого снижения мобильности населения.

По его словам, одним из предрасполагающих факторов для вспышки кори исследователи называют рост бедности из-за снижения экономической активности, а также сокращения социальной помощи во многих развивающихся странах. Там, где наблюдаются недоедание и недостаточная медицинская помощь детям, мощная эпидемия кори неизбежна. "В таких случаях налицо порочный круг, когда болеющие корью дети недоедают либо по экономическим причинам, либо из-за физической немощности. Недоедание наряду с подавленным иммунитетом существенно снижает вероятность выздоровления, а дефицит витамина А может привести к слепоте", - сказал он.

Ким Малхолланд отметил, что все силы были брошены на борьбу с COVID-19, что негативно повлияло на отработанную годами процедуру вакцинации детей от других опасных инфекционных заболеваний. По данным ВОЗ, около 94 млн детей пропустили плановую вакцинацию из-за отложенных процедур иммунизации. "Все перечисленное дает основание предполагать, что в следующем году корь и коревая краснуха могут достичь размаха эпидемий, о которых сейчас помнят только старые врачи. И это несмотря на то, что специалисты до сих пор обладают всем необходимым инструментарием для профилактики болезни", - пояснил профессор.-0-