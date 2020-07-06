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06 июля 2020, 19:09

Пандемия коронавируса осложнила доступ к лекарствам от ВИЧ-инфекции - ВОЗ

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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 стран предупредили о риске истощения запасов антиретровирусных препаратов, использующихся для лечения ВИЧ-инфекции. Это связано с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, непростая ситуация складывается в 73 странах. Из них 24 государства заявили о критически низких запасах антиретровирусных препаратов или перебоях в поставках этих жизненно важных лекарств, позволяющих взять распространение вируса под контроль и предотвратить его передачу другим людям.

Ситуация, по данным ВОЗ, может затронуть 8,3 млн человек, или треть от общего числа людей во всем мире, проходящих лечение от ВИЧ-инфекции.

"Результаты исследования вызывают серьезную обеспокоенность. Страны и их партнеры должны сделать все возможное, чтобы нуждающиеся люди продолжали получать доступ к препаратам для лечения ВИЧ-инфекции. Мы не можем позволить пандемии коронавируса свести на нет достигнутые ценой больших усилий результаты глобальной борьбы с этим заболеванием", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Согласно данным ВОЗ и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЕЙДС), число ежегодно выявляемых новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось в мире на 39% с 2000 по 2019 год. За тот же период смертность от ВИЧ снизилась на 51%, около 15 млн жизней было спасено благодаря антиретровирусным препаратам. Модельный эксперимент этих двух организаций свидетельствует, что проблемы с доступом к антиретровирусным препаратам в течение шести месяцев могут привести к двукратному увеличению смертности от ВИЧ-инфекции в Африке южнее Сахары только в 2020 году.-0-

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