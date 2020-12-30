Пандемия коронавируса привела к росту дискриминации в Германии

В этом доме в берлинском районе Нойкёльн режим самоизоляции был введен для сотен человек. Фото DW

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне пандемии COVID-19 в немецком обществе обострилась проблема дискриминации. Об этом заявили в профильном ведомстве при Министерстве по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

По словам главы ведомства Бернхарда Франке, пандемия стала "зажигательной смесью" в плане дискриминации отдельных групп населения. В начале пандемии эта проблема коснулась людей азиатской внешности, позже - цыган, чьи дома огораживали в связи с карантином.

"Люди с арабскими или турецкими корнями чувствовали, что к ним относятся с осуждением только потому, что несколько свадебных торжеств привели к скачкам заражений", - говорит министр, подчеркивая, что свадьбы с большим числом гостей во время пандемии играли и другие люди, например жители баварских деревень.

С начала пандемии и до конца ноября число заявок на получение консультаций в связи с дискриминацией в Германии выросло до 6 тыс. За тот же период предыдущего года было получено 3,2 тыс. запросов. Что касается дискриминации по расовым признакам, то к концу октября 2020 года число таких случаев, по данным ведомства, увеличилось более чем на 70%.

В то же время Бернхард Франке напомнил, что жертвами дискриминации называют себя и корона-диссиденты, а также сторонники теорий заговора. Однако по закону о дискриминации нельзя говорить в том случае, когда человек принципиально отказывается носить маску потому, что считает вирус неопасным или частью какого-то заговора, подчеркивает эксперт.-0-