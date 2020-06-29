Пандемия коронавируса в мире ускоряется - ВОЗ

29 июня, Женева /БЕЛТА - ТАСС/. Завершение пандемии коронавируса пока не просматривается, заболеваемость ускоряется. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

"У вируса все еще большое пространство для продвижения, - сказал он. - Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется".

Глава ВОЗ сообщил, что на текущей неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.-0-