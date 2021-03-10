Пандемия нищеты: в Италии люди выстраиваются в очереди за бесплатной едой

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни людей выстроились в очередь на улице Милана за бесплатной едой. Несколько месяцев назад подобную картину было трудно представить, но теперь она стала обыденной, сообщает Euronews.

Каждый день около 3,5 тыс. человек приходят к двум пунктам раздачи, организованным местной благотворительной организацией Pane Quotidiano. Многим неловко стоять в очереди, они скрывают свои лица. Большинство из них испытывают крайнюю нужду.

"Невозможно прожить без работы больше года. Все мои сбережения, весьма небольшие, уже потрачены", - рассказал Euronews один из местных жителей, который пришел за бесплатными продуктами.

"Такая жизнь совсем не для меня. Я никогда не приходил сюда за едой, никогда не просил милостыню. Всегда считал, что это недостойно", - говорит еще один нуждающийся.

В прошлом году в Италии число живущих в нищете выросло на миллион и составляет теперь 5,6 млн человек, это 9,4% от всего населения страны.-0-