Пандемия обернулась колоссальным загрязнением окружающей среды - ООН

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно данным нового исследования, проведенного под эгидой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), меры по борьбе с COVID-19 привели к резкому сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Однако они же породили горы отходов, опасных для окружающей среды, сообщает Центр новостей ООН.

"Загрязнение пластиком и до вспышки коронавируса было одной из самых больших угроз нашей планете, - сказала директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Кок-Гамильтон. А внезапно возникшая потребность в ежедневном использовании определенных изделий, призванных обезопасить людей и остановить вирус, в еще большей степени усугубила и без того тревожную ситуацию".

По данным консалтинговой компании Grand View Research, объемы продаж одних только одноразовых масок вырастут с $800 млн в 2019 году до $166 млрд в 2020 году. Но это далеко не все негативные последствия борьбы с пандемией для окружающей среды. Необходимость придерживаться социальной дистанции привела к тому, что люди стали заказывать на дом гораздо больше продуктов и товаров. Это обернулось огромным количеством упаковочных материалов, в том числе пластиковых. Например, согласно опросу, проведенному газетой The Los Angeles Times, за восемь недель ограничений, введенных в Сингапуре в связи с пандемией, 5,7 млн жителей этого островного государства выбросили на 1470 т больше упаковок, чем обычно.

Эксперты опасаются, что около 75% пластиковых отходов, появившихся в связи с борьбой с коронавирусом, скорее всего, окажутся на свалках и в морях. Последствия дорого обойдутся человечеству. Например, экономические потери в сфере рыболовства, туризма и морского транспорта составят примерно $40 млрд в год.

Пластмасса входит в состав многочисленных товаров, продаваемых на международном рынке: от автомобилей до игрушек и бытовой техники. Даже товары, не содержащие пластика, такие как яблоки или шоколадные батончики, упаковывают в пластик, и ежегодный объем такой упаковки составляет миллионы тонн.

"Производство и потребление пластика - глобальная проблема, которая во многом связана и с торговлей", - сказала Кок-Гамильтон. Решать ее можно и нужно с помощью разных механизмов, в том числе путем эффективной международной торговой политики, считает она.

В связи с этим 3 июля ЮНКТАД направил Комитету Всемирной торговой организации по торговле и окружающей среде исследование, в котором предложил ограничительные меры, касающиеся торговли с использованием изделий из пластмассы. Многие из них государства уже взяли на вооружение. "Однако свои меры торговой политики по борьбе с пластиковым загрязнением страны проводят по большей части несогласованно, что ограничивает эффективность их усилий, - сказала Кок-Гамильтон. - Возможности каждой отдельной страны не беспредельны".

Однако все вместе 164 страны, входящие в состав ВТО, по мнению Памелы Кок-Гамильтон, могут выработать правила многосторонней торговли, которые могли бы способствовать более эффективному решению проблем мировой экономики, связанных с пластмассами.

Помимо регулирования производства и потребления пластмасс, ЮНКТАД настоятельно рекомендует правительствам и бизнесу искать заменители пластмасс. Список нетоксичных, биоразлагаемых или легко перерабатываемых материалов, которые могут заменить пластик, включает в себя такое сырье, как стекло, керамика, натуральные волокна, бумага, картон, рисовая шелуха, натуральный каучук и животные белки.

Развивающиеся страны - основные поставщики многих заменителей пластмассы, а это означает, что рост глобального спроса может создать для них новые, более экологичные торговые и инвестиционные возможности. Например, развивающиеся страны поставляют 92% мирового джута, причем основными поставщиками являются Бангладеш и Индия. На них также приходилось в 2019 году 94% мирового экспорта натурального каучука. Лидеры по этому сырьевому товару - Таиланд, Индонезия и Кот-д'Ивуар.

Доля развивающихся стран в мировом производстве пластмасс подскочила с 43,5% в 2009 году до 58% в 2018 году. При этом две трети рабочих мест по производству пластмасс находятся на юге нашей планеты. "Поскольку производство многих заменителей пластмасс требует больших трудовых затрат, изменения в структуре производства и потребления могут создать новые рабочие места", - сказала Кок-Гамильтон и призвала более активно переходить к новой экологически чистой продукции.-0-