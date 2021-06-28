Пандемия показала несостоятельность лидерства Запада - Захарова

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса показала, что Запад не может спасти себя сам, а его претензии на мировое лидерство оказались "мыльным пузырем". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью сербской газете "Курир", сообщает ТАСС.

"Лидирующая роль Запада, к мысли о которой нас всех столько лет приучали, оказалась мыльным пузырем. США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет", - отметила Мария Захарова.

В то же время официальный представитель МИД РФ напомнила, что коронавирус продемонстрировал истинное отношение многих государств друг к другу. "Хочу напомнить русскую пословицу - "Друг познается в беде". Если говорить о наших странах, то российские специалисты в прошлом году оперативно прибыли в Сербию согласно договоренности президентов наших стран и оказали помощь. В вашу страну поставлены сотни тысяч доз вакцины "Спутник V", недавно в Белграде начато ее производство, которое позволит обеспечить потребности не только сербского населения, но и соседних стран", - указала Мария Захарова.

"Урок ясен - надо честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или еще откуда-то. Те, кто зацикливался на "правильном" происхождении препарата, нередко рисковал главной ценностью - человеческими жизнями. Первые месяцы пандемии показали неприглядную суть западного подхода - каждый за себя. Мы с вами, слава Богу, не такие", - отметила официальный представитель МИД РФ.-0-