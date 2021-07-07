Пандемия поставила под угрозу достижение Целей устойчивого развития - ООН

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель Генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин представил ежегодный отчет о Целях в области устойчивого развития. Об этом сообщает сайт Центра новостей ООН.

Публикация доклада приурочена к Форуму высокого уровня по вопросам достижения Целей устойчивого развития, принятых мировыми лидерами в 2015 году. Исторический документ охватывает все сферы жизни, включая положение людей, состояние окружающей среды и борьбу с изменением климата, и направлен на улучшение условий жизни на Земле. Пандемия, согласно данным исследования, существенно осложнила выполнение этих задач.

"Мир переживает критический момент в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, - отметил заместитель главы ООН. - Глобальный уровень бедности вырос впервые с 1998 года. В 2020 году более 100 млн человек снова оказались в условиях крайней нищеты и хронического голода. Было потеряно 8,8% от общего количества рабочих часов, что эквивалентно 255 млн рабочих мест с полной занятостью".

По словам Лю Чжэньмина, самые бедные и уязвимые слои населения подвергаются наибольшему риску заражения вирусом и именно на них легла основная тяжесть экономических последствий пандемии. В распределении вакцин наблюдается несправедливость. По состоянию на 17 июня на 100 человек в Европе и Северной Америке приходилось около 68 вакцинаций, а в странах Африки к югу от Сахары - менее двух.

Отчет за 2021 год, отметил Лю Чжэньмин, рисует тревожную картину в области достижения Целей устойчивого развития. Для устранения болевых точек, выявленных пандемией, необходимы структурные преобразования. В частности, следует значительно укрепить системы социальной защиты, увеличить инвестиции в науку, технологии и инновации, улучшить финансовое положение развивающихся стран, повысить инвестиции в зеленую энергетику и промышленность, расширить участие женщин в процессе принятия важных решений.-0-