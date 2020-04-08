Пандемия приведет к тяжелой рецессии экономики Германии

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 8 апреля 2020
Минск Ясно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:13 Тендер на реконструкцию дороги М7 объявят в середине апреля - Минтранс Экономика
16:41 Пенсионер из Чечерского района хранил дома порох, патроны и обрез Происшествия
16:33 В Минске завершено расследование дела о хищении денег с помощью фишинга Происшествия
16:29 В Хойникском районе авиация следит за обстановкой в экосистемах Регионы
16:27 Около 15% минчан нарушают режим самоизоляции Регионы
16:11 ФОТОФАКТ: На улицах Витебска немноголюдно Регионы
16:05 Путин заявил о необходимости создать условия для возврата предприятий России к нормальной работе В мире
15:59 Два крупных лесных пожара тушат в Гомельской области Происшествия
15:58 В Минске в 2019 году зафиксирован рост производственного травматизма Регионы
15:31 На площадке БелАЭС приняты меры по предупреждению коронавируса - генподрядчик Общество
15:27 Пандемия приведет к тяжелой рецессии экономики Германии В мире
15:26 Медслужба белорусской армии - настоящий резерв системы здравоохранения страны Общество
15:20 Брестская, Гомельская и Гродненская области начали сев овощей Экономика
15:12 Премьер-министры стран ЕАЭС рассмотрят обеспечение экономической стабильности в условиях COVID-19 Экономика
15:09 Житель Верхнедвинска разгромил скорую, которая приехала ему на помощь Происшествия
14:54 Запрет на посещение лесов действует в 15 районах Беларуси Общество
14:53 Минское "Динамо" подписало пробные контракты с тремя хоккеистами "Гомеля" Спорт
14:51 С уважением к врачам: итальянский Vogue впервые выйдет с белой обложкой В мире
14:43 Работников АЗС и ЖКХ Минской области обучили на тренингах дезинфекции помещений и оборудования Регионы
14:39 В Брестской области завершают сев льна-долгунца Регионы
14:35 Застрявшим белорусским дальнобойщикам разрешили пересечь афгано-узбекскую границу Общество
14:34 На севере Италии рухнул автомобильный мост В мире
14:34 Интернет-мошенники списали с карты жителя Воложинского района Br600 Происшествия
14:32 Большинство швейных предприятий Витебской области начали производить средства защиты Регионы
14:29 Музыкальный театр временно прекращает показ спектаклей Культура
14:25 ЕЭК установит нулевую пошлину на ввоз бензилового спирта и комплектующих для электроинструментов Экономика
14:25 "Остались только мы" - репортаж из деревни, где из-за пала травы сгорело два десятка домов Регионы
14:19 Результат теста на коронавирус известен в течение 6-24 часов - Минздрав Общество
14:16 В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах Общество
14:14 БРСМ и БРПО определили победителей первого сезона проекта "Клевые каникулы" Общество
Все новости
Все новости
В мире
08 апреля 2020, 15:27

Пандемия приведет к тяжелой рецессии экономики Германии

Фото DPA
Фото DPA
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Около 15% минчан нарушают режим самоизоляции
ФОТОФАКТ: На улицах Витебска немноголюдно

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие экономические институты ФРГ опубликовали 8 апреля прогноз развития немецкой экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

"Пандемия спровоцирует тяжелую рецессию в Германии", - заявили экономисты в докладе для федерального правительства. По их оценкам, в 2020 году ВВП сократится на 4,2%, а в 2021 году вырастет на 5,8%.

Самый резкий спад придется на II квартал текущего года: ВВП снизится на 9,8%, что станет негативным рекордом для немецкой экономики с 1970 года. Это отразится на рынке труда и бюджете ФРГ. Безработица может вырасти до 5,9%, или на 2,5 млн человек, а количество работающих по сокращенному графику увеличится до 2,4 млн человек. Совокупный дефицит общественных бюджетов Германии (федерации, земель, коммун и государственных касс социального страхования) достигнет рекордного показателя в 159 млрд евро.

При этом эксперты уверены, что у правительства Германии есть возможности для выхода из кризиса и восстановления экономики в среднесрочной перспективе. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, комментируя прогноз институтов, заявил, что он надеется на быстрое восстановление экономики после пандемии.

Впрочем, эксперты в своем докладе говорят и об угрозах ухудшения, например, выход из карантина может привести к новой волне распространения коронавируса. С другой стороны, дальнейшая остановка производства грозит банкротствами и ростом безработицы.

Пять ведущих научно-исследовательских институтов в области экономики дважды в год представляют совместный прогноз развития экономики Германии. В проекте принимают участие Мюнхенский институт экономических исследований IFO, Институт экономических исследований в Берлине (DIW), Кильский институт мировой экономики (IFW), Институт экономических исследований в Галле (IWH) и Институт экономических исследований в Эссене (RWI).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Германия
Новости рубрики В мире
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС Путин заявил о необходимости создать условия для возврата предприятий России к нормальной работе
Фото из Instagram С уважением к врачам: итальянский Vogue впервые выйдет с белой обложкой
Фото Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS На севере Италии рухнул автомобильный мост
Фото из архива Экономика Франции в I квартале сократилась на 6%
Фото ТАСС Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тыс.
Фото из архива AP В Минздраве Великобритании рассказали о состоянии Бориса Джонсона
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: экономика и жизнь людей - вопрос номер один
В Беларуси в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тыс. медиков
Прорабатывается введение административной ответственности за нарушение режима самоизоляции - Караник
Время возможностей! Лучшие условия для покупки квартир в самых заметных комплексах Минска
Топ-новости
Минздрав не дает данные о COVID-19 с разбивкой по районам из-за нездорового интереса к заболевшим
Орда рассказал о механизмах страхования работников учреждений здравоохранения
В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020-2021 годы
Врачи рассказали об отличиях гриппа и коронавирусной инфекции
Порывистый ветер и до +22°С ожидается в Беларуси 9 апреля
Около 15% минчан нарушают режим самоизоляции
Брестские предприятия переориентируются на выпуск масок и дезсредств
Беларусь и Китай подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области сельского хозяйства
Е-кабинет появится у каждого белоруса
Белорусские депутаты рассмотрят 9 апреля поправки в закон о здравоохранении
ФОТОФАКТ: На улицах Витебска немноголюдно
В Гомеле защитные маски для медиков создают на 3D-принтере
Запрет на посещение лесов действует в 15 районах Беларуси
Эскизный проект российско-белорусского спутника завершен, сроки запуска пока не определены - НАН
Акционер "Великого камня" China Merchants Group передаст Беларуси пульсоксиметры и маски
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.