Пандемия привела к снижению рождаемости в Польше - статуправление

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с пандемией COVID-19 в Польше сократились показатели рождаемости, сообщает издание Rzeczpospolita.

По оценке Главного статистического управления Польши, в 2020 году численность жителей республики уменьшилась на 115 тыс. Причина этого - не только рост числа смертей в стране, вызванный в основном COVID-19, но и снижение рождаемости.

За 2020 год в Польше родились 355 тыс. детей. Это на 20 тыс. меньше, чем в 2019-м. Уменьшение количества рождений особенно заметно в последнем квартале прошлого года.

"Столкнувшись с нестабильной ситуацией и ограниченным доступом к системе здравоохранения, поляки отложили решение обзавестись ребенком", - пояснил профессор из Лодзинского университета Петр Шукальский. По его словам, в 2021 году рождаемость в Польше продолжит снижаться.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Польше превышает 1,5 млн. Число летальных исходов составило более 37,4 тыс.-0-