Пандемия привела к снижению рождаемости во Франции на 13%

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 26 февраля 2021
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:45 Совмин утвердил план правового просвещения граждан в 2021-2025 годах Общество
09:41 Конец дистанционке: школы Германии открывают классы для очных занятий В мире
09:40 В Минске задержаны распространители наркотиков Происшествия
09:37 Белорусские ученые создадут отечественную технологию производства противоопухолевых препаратов Общество
09:34 Работники МЧС спасли на Свислочи женщину Происшествия
09:34 Беларусь и китайская корпорация "Синофарм" продолжат взаимодействие в борьбе с коронавирусом Общество
09:33 "Гомельтранснефть Дружба" провела учения по ликвидации аварии на нефтепроводе Унеча-Полоцк-1 Регионы
09:27 Беларусь изучает возможность продолжить эксплуатацию БКА на орбите Общество
09:14 Республиканский турнир по спортивной акробатике пройдет в Могилеве 1-5 марта Спорт
09:00 Квартира в "Баку" - всего от 2600 рублей за метр! Старт продаж в новом доме Minsk World Общество
08:55 ООН вернула гобелен с "Герникой" Рокфеллеру В мире
08:48 Мост через Огинский канал в Пинском районе после реконструкции станет шире Регионы
08:28 В Ошмянском районе женщина получила ожоги при тушении пожара в доме Происшествия
08:22 Около 200 участников соберет в Новогрудке "Принеманская лыжня" Регионы
08:14 В Минске установлен показатель компенсации стоимости жилья для переселения из подлежащих сносу домов Регионы
08:13 Бусы из шерсти научат делать на мастер-классе в Полоцке Культура
08:01 В Березе из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали шесть человек Происшествия
07:54 Акцию помощи бездомным "Право на здоровье" проведут в Гомеле Регионы
07:50 Футболисты "Краснодара" не прошли в 1/8 финала Лиги Европы Спорт
07:36 Пандемия привела к снижению рождаемости во Франции на 13% В мире
07:25 Электронные ярмарки вакансий пройдут сегодня в Новополоцке, Полоцком и Оршанском районах Регионы
07:04 Круглый стол о межконфессиональном согласии пройдет сегодня в Минске Общество
07:00 Иудеи празднуют Пурим Общество
07:00 Картина дня: Лукашенко о работе Совбеза, итоги работы МИД и кому нужно подать налоговые декларации Общество
00:44 Первый запуск ракеты New Glenn компании Blue Origin перенесли на конец 2022 года В мире
00:28 NASA опубликовало панорамный снимок Марса Калейдоскоп
25.02.21
25.02.21 23:57 В работе YouTube произошел сбой Технологии
25.02.21 23:28 ЮНИСЕФ и AstraZeneca подписали соглашения на 170 млн вакцин В мире
25.02.21 23:00 Хоккеисты минского "Динамо" обыграли рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ Спорт
25.02.21 22:51 Парламент Португалии продлил режим ЧП до 16 марта В мире
Все новости
Все новости
В мире
26 февраля 2021, 07:36

Пандемия привела к снижению рождаемости во Франции на 13%

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Конец дистанционке: школы Германии открывают классы для очных занятий
Беларусь и китайская корпорация "Синофарм" продолжат взаимодействие в борьбе с коронавирусом

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождаемость во Франции в январе 2021 года сократилась по сравнению с январем 2020-го на 13%, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований Франции.

Впервые режим самоизоляции во Франции ввели в марте 2020 года. Спустя девять месяцев после начала пандемии COVID-19 рождаемость в стране серьезно сократилась. По данным статистики, в январе текущего года в стране, включая ее заморские территории, на свет появились 53,9 тыс. младенцев, тогда как в январе 2020-го года их было на 8 тыс. больше. При этом за весь минувший год во Франции родилось 735 тыс. детей, что является самым низким показателем после окончания Второй мировой войны.

Отмечается, что тенденция к снижению рождаемости в стране наблюдается уже шесть лет. Однако спад в январе этого года необычный. "Последний раз спад такого масштаба наблюдался в 1975 году, под конец беби-бума, тогда в сентябре и октябре рождаемость упала на 14%. Также рождаемость снижалась во время экономических спадов в начале 1980-х и в 1993 году, но тогда этот показатель не превышал 10% в отдельные месяцы. Даже в кризис 2008-2009 годов не наблюдалось ничего подобного", - говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований.

Исследователи опасаются, что снижение рождаемости продолжится. В том числе на это могут повлиять новости о возможности передачи коронавируса плоду от заболевшей матери. Кроме того, многие пары могли отказаться от планов рождения детей или же перенести их до лучших времен.

С начала пандемии во Франции зарегистрировано почти 3,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 85 тыс. человек. Прививки сделали более 2,7 млн жителей страны, около половины из них получили обе дозы вакцины.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус статистика Франция
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Конец дистанционке: школы Германии открывают классы для очных занятий
Фото EPA - EFE ООН вернула гобелен с "Герникой" Рокфеллеру
Фото BBC Первый запуск ракеты New Glenn компании Blue Origin перенесли на конец 2022 года
Фото из архива ЮНИСЕФ и AstraZeneca подписали соглашения на 170 млн вакцин
Фото Wikimedia Парламент Португалии продлил режим ЧП до 16 марта
Фото из социальных сетей Французский меценат завещал на содержание эрмитажных котов 3 тыс. евро
Главное
Во время встречи Лукашенко: надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности
Макей: внешнеполитические усилия Беларуси в 2020 году были направлены на защиту и укрепление суверенитета
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 1413
Благодарность от потомков: в День защитников Отечества "Евроопт" поздравил ветеранов
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко о работе Совбеза, итоги работы МИД и кому нужно подать налоговые декларации
Сергеенко: определять резервы для развития страны необходимо с учетом ошибок
Квартира в "Баку" - всего от 2600 рублей за метр! Старт продаж в новом доме Minsk World
Совмин утвердил план правового просвещения граждан в 2021-2025 годах
Электронные ярмарки вакансий пройдут сегодня в Новополоцке, Полоцком и Оршанском районах
Белорусские ученые создадут отечественную технологию производства противоопухолевых препаратов
Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2021 году
Иудеи празднуют Пурим
В Минске установлен показатель компенсации стоимости жилья для переселения из подлежащих сносу домов
"Некоторые более равны, чем другие" - Макей сравнил отношение Запада к Беларуси с романом Оруэлла
Вольфович: силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки
В Минске установлен показатель компенсации стоимости жилья для переселения из подлежащих сносу домов
Крутой обсудил с бизнес-союзами предложения по налогам для ИП
Переезжаем в "Вену": квартиры в новом доме Minsk World – от 2600 рублей за метр
Именитая гимнастка Нелли Ким поддержала обращение спортивной общественности Беларуси
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.