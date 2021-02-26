Пандемия привела к снижению рождаемости во Франции на 13%

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождаемость во Франции в январе 2021 года сократилась по сравнению с январем 2020-го на 13%, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований Франции.

Впервые режим самоизоляции во Франции ввели в марте 2020 года. Спустя девять месяцев после начала пандемии COVID-19 рождаемость в стране серьезно сократилась. По данным статистики, в январе текущего года в стране, включая ее заморские территории, на свет появились 53,9 тыс. младенцев, тогда как в январе 2020-го года их было на 8 тыс. больше. При этом за весь минувший год во Франции родилось 735 тыс. детей, что является самым низким показателем после окончания Второй мировой войны.

Отмечается, что тенденция к снижению рождаемости в стране наблюдается уже шесть лет. Однако спад в январе этого года необычный. "Последний раз спад такого масштаба наблюдался в 1975 году, под конец беби-бума, тогда в сентябре и октябре рождаемость упала на 14%. Также рождаемость снижалась во время экономических спадов в начале 1980-х и в 1993 году, но тогда этот показатель не превышал 10% в отдельные месяцы. Даже в кризис 2008-2009 годов не наблюдалось ничего подобного", - говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований.

Исследователи опасаются, что снижение рождаемости продолжится. В том числе на это могут повлиять новости о возможности передачи коронавируса плоду от заболевшей матери. Кроме того, многие пары могли отказаться от планов рождения детей или же перенести их до лучших времен.

С начала пандемии во Франции зарегистрировано почти 3,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 85 тыс. человек. Прививки сделали более 2,7 млн жителей страны, около половины из них получили обе дозы вакцины.-0-