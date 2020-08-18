Пандемия резко затормозила экономический рост стран Юго-Восточной Азии

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительства стран Юго-Восточной Азии опубликовали данные о ВВП за III квартал 2020 года. Экономический рост ряда государств региона резко сократился из-за коронавирусной пандемии, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Уточняется, что экономика Сингапура с апреля по июнь сократилась на 13,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это самое резкое сокращение с 1976 года, когда началось ведение подобной статистики.

Экономика Таиланда сократилась на 12,2%, что является самым большим сокращением с 1998 года, когда эта страна подверглась последствиям Азиатского финансового кризиса. Экономика Малайзии сократилась на 17,1%, а Филиппин - на 16,5%.

Экономика Индонезии сократилась на 5,3%. Это первое сокращение за 21 год.

Серьезно пострадал туризм в Юго-Восточной Азии из-за введенных для борьбы с пандемией ограничений на въезд. Личное потребление также резко снизилось на фоне сокращения деловой активности и поездок.

Эксперты из вышеперечисленных стран опасаются, что зарубежные инвесторы могут вывести свои деньги из этих быстроразвивающихся экономик, если ситуация с коронавирусом будет и дальше ухудшаться.-0-