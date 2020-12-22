Пандемия ударила по сектору культуры сильнее, чем прогнозировали - ЮНЕСКО

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воздействие принятых правительствами стран мер в ответ на распространение коронавируса оказалось серьезнее, чем прогнозировалось. Об этом заявили в пресс-службе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщает ТАСС.

Согласно оценкам ЮНЕСКО, в мировой киноиндустрии из-за пандемии по итогам 2020 года будет потеряно около 10 млн рабочих мест. Руководство трети художественных галерей было вынуждено сократить половину своих работников. "Шестимесячные ограничения, принятые из-за коронавируса, могут стоить музыкальной индустрии более 10 млрд евро, потерянных спонсорских взносов, а мировой издательский рынок может сократиться из-за санитарного кризиса на 7,5%", - подчеркнули в пресс-службе организации.

В ответ на пандемию, которая привела к закрытию большого числа кинозалов, театров и книжных магазинов и лишила артистов профессиональных возможностей, ЮНЕСКО разработала справочник "Культура в условиях кризиса". Эта брошюра, как указали в организации, является практическим руководством, призванным помочь правительствам решить проблемы, с которыми во время пандемии сталкиваются работники культурной сферы. Справочник также содержит советы, как в будущем повысить устойчивость различных областей, связанных с искусством.

"Сектор, в котором создано более 30 млн рабочих мест, пытается выжить и нуждается в нашей помощи", - сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. По ее мнению, "необходимо не только финансово и политически поддерживать культуру, но и дать ей место за столом политических переговоров".

В ЮНЕСКО отметили: в связи с пандемией концерты и выставки стали проходить онлайн. Между тем, как указали в организации, порядка 46% населения Земли не имеет доступа к интернету, что лишает почти каждого второго жителя планеты доступа к мероприятиям, организованным в период самоизоляции.

Согласно последним данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 76,8 млн человек, около 1,7 млн умерли.-0-