Пандемия в Европе: во Франции продлили режим ЧП, в Италии излечилось сто тысяч человек, в Испании снижается смертность

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский парламент утвердил законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Национального собрания Франции (нижней палаты парламента), передает ТАСС.

Закон о режиме чрезвычайного санитарного положения на 2 два месяца вступил в силу во Франции 24 марта. Согласно документу, в течение этого периода правительство имеет право ограничивать общественные свободы, в том числе за счет введения запретов на перемещения (и, напротив, послаблений для некоторых территорий), комендантского часа, закрытия определенных групп предприятий, контролировать цены на товары и услуги.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Закрыты магазины, в ассортимент которых не входят продукты и товары первой необходимости, приостановлена работа музеев, художественных галерей, библиотек, ресторанов, баров, ночных клубов. 11 мая страна начнет постепенный выход из режима самоизоляции и отмену многих введенных ранее ограничений.

Между тем, за прошедшие сутки выздоровели более 4 тысяч итальянцев.

С начала эпидемии COVID-19 в Италии выздоровел уже 103 031 человек. Об этом сообщает ANSA.

Количество смертей по причине коронавируса в Италии возросло до 30 395 - на 194 случая за последние сутки.

При этом общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии на сегодня составляет 218 268 - 1083 новых случая за вчера.

Число летальных случаев от коронавируса за последние сутки в Испании снизилась по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает 20 minutos.

"Количество ежедневных смертей в результате пандемии коронавируса в Испании в течение последних 24 часов уменьшилась до 179 случаев, что на 50 меньше, чем вчера", - говорится в публикации.

El Pais пишет, что со следующей недели испанцам разрешат публичные мероприятия и экскурсии на природе группами не более 10 человек. Также в стране позволят открыть с ограничениями спортивные площадки под открытым небом, музеи, библиотеки, рынки под открытым небом, магазины площадью менее 400 метров и рестораны с террасами.-0-.