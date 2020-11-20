Пандемия в Литве: каждый второй житель пострадал финансово и не одобряет действия властей

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Половина жителей Литвы (47%) критически оценивает действия своих властей во время пандемии. Это показал выполненный по заказу Европарламента опрос, сообщает Литовское радио и телевидение (LRT).

Опрос проводился с 25 сентября по 7 октября. В целом, жители Литвы положительно оценивают меры Евросоюза по преодолению пандемии, однако 65% респондентов высказываются за более сильные действия ЕС по преодолению пандемии, а 44% - за выделение большего количества средств.

Половина европейцев и литовцев указали, что из-за пандемии в первую очередь чувствуют неопределенность. Пандемия отразилась на личных доходах 47% жителей Литвы (в среднем по ЕС - 39%), а 24% жителей Литвы ожидают этого в будущем (27% по ЕС).

При этом 62% жителей Литвы положительно оценили меры по преодолению пандемии ЕС (в среднем по ЕС - 46%).

Критично в Литве оценили меры правительства своей страны по преодолению пандемии. Общество разделилось поровну: 47% жителей Литвы одобряют эти меры, а другие 47% - нет. Такие результаты близки к средним по ЕС.

Литовское общество разделилось и в оценке ограничений свобод человека во время пандемии: 47% жителей не одобряют их, столько же - оправдывают. По этому показателю Литва близка к другим странам Центральной Европы, жители которых более критичны, чем европейцы в среднем. В целом по ЕС 59% жителей оправдывают ограничения, и только 37% оценивают их критически.

По состоянию на 20 ноября, в Литве коронавирус подтвержден у 42 757 человек, 10 498 из них выздоровели, 357 инфицированных скончались.-0-