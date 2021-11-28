Папа Франциск выразил озабоченность из-за ситуации с мигрантами

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск вновь выразил глубокую озабоченность и боль в связи с нынешней ситуацией с мигрантами, которые пытаются приехать в Европу из стран Азии и Африки, сообщают РИА Новости.

"Подумаем над этим: скольким мигрантам и в эти дни угрожает огромная опасность, сколько их погибает у наших границ. Чувствую боль в связи с ситуацией, в которой находятся многие из них. Те, что погибли в проливе Ла-Манш, те, что находятся на границе Беларуси, многие из них дети. Те, что тонут в Средиземном море", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.

"Большая боль, когда думаешь о них. О тех, кого репатриировали на север Африки, кого захватили торговцы. Их превращают в рабов, продают женщин, мучают мужчин. И тех, которые и на этой неделе пытались пересечь Средиземное море в поисках земли благополучия, но нашли могилу", - подчеркнул он.

Папа Франциск заверил, что будет молиться за всех мигрантов, находящихся в кризисной ситуации, и поблагодарил благотворительные организации, в том числе действующие под эгидой Римско-католической церкви, за то, что они работают, чтобы облегчить страдания беженцев. Он также призвал всех, кто может содействовать разрешению острой миграционной проблемы, прежде всего гражданские и военные власти, к пониманию и диалогу.

"Подумаем о мигрантах, об их страданиях и помолимся молча", - сказал в заключение Папа Римский.

Папа Франциск неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать всестороннюю помощь мигрантам и беженцам. Ранее он назвал "позором" ситуацию, сложившуюся вокруг массовой миграции в Европу. В 2014 году во время визита в Европарламент понтифик заявил, что нельзя терпеть, что Средиземное море превращается в "большое кладбище".

27 ноября в видеообращении к народам Кипра и Греции, которые понтифик посетит на будущей неделе, он вновь напомнил, что Средиземное море превратилось в "большое кладбище" из-за многочисленных мигрантов, погибших при попытке добраться до берегов Европы. При этом те, кто спасаются бегством "от войны и нищеты", нередко сталкиваются не с гостеприимством, а с "враждебностью и даже эксплуатацией", указал понтифик.-0-