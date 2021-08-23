Папа Римский Франциск может отречься от престола

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск, которому в декабре исполнится 85 лет, может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола, сообщают РИА Новости.





Причиной возможного решения папы Франциска СМИ называют состояние здоровья понтифика, которому 4 июля в Риме была проведена хирургическая операция на кишечнике.





"В Ватикане все более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти. В будущем декабре, кстати, ему исполнится 85 лет, столько же, сколько было Бенедикту XVI в момент отречения", - пишет итальянская газета Libero.





"Однако причиной отречения Бергольо стал бы не столько возраст, сколько состояние здоровья, которое оказалось в центре всеобщего внимания неожиданным и непредвиденным образом в связи с хирургической операцией", - отмечает издание.





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Папа Бенедикт XVI на консистории 11 февраля 2013 года неожиданно объявил о своем решении отречься от Апостольского престола. Вечером 28 февраля это решение вступило в законную силу. В настоящее время папа Римский на покое проживает в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане.-0-