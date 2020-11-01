Папа Римский Франциск назвал происходящее в Нагорном Карабахе трагедией

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск назвал трагедией происходящее в Нагорном Карабахе. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в воскресной проповеди на площади Святого Петра, передает ТАСС.

"В этот день праздника всех святых (отмечается католиками 1 ноября. - Прим. ТАСС) не будем забывать о происходящем в Нагорном Карабахе, где идет вооруженный конфликт, прерываемый непродолжительными периодами перемирия. Все большему разрушению подвергаются дома, инфраструктуры, объекты культа. Все в большей степени военные действия затрагивают гражданское население. Это - трагедия", - сказал Франциск.

Он призвал противоборствующие стороны отказаться от военных методов, ведущих к тому, что "проливается кровь невинных".-0-