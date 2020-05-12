Папа Римский Франциск призвал мировые власти инвестировать в здравоохранение

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск в заявлении по случаю Международного дня медицинской сестры обратился к главам государств с призывом инвестировать в здравоохранение. Понтифик отметил, что пандемия COVID-19 выявила множество недостатков в этой сфере, сообщает американская газета National Catholic Reporter.

В сообщении, адресованном медсестрам всего мира, понтифик поблагодарил всех медицинских работников, трудящихся во время пандемии, за свидетельство высочайшего мужества и жертвенности. "Спасибо за вашу службу человечеству", - сказал Папа Римский Франциск.

"Во многих странах пандемия выявила много недостатков в сфере здравоохранения. В связи с этим я обращаюсь к главам государств с просьбой инвестировать в здравоохранение как в основное всеобщее благо, укреплять медицинские структуры и привлекать больше медсестер, чтобы гарантировать каждому нуждающемуся медицинскую помощь", - подчеркнул он.

Также Папа Римский Франциск упомянул медсестер во время утренней мессы 12 мая, которая транслировалась в прямом эфире. Открывая литургию в Доме святой Марты в Ватикане, понтифик призвал людей во всем мире молиться за медсестер, подчеркнув, что они демонстрируют героический пример во время пандемии.-0-