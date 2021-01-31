Папа Римский Франциск учредил Международный день пожилых людей

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск объявил о решении учредить Международный день дедушек и бабушек, и пожилых людей. Об этом понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди, сообщает ТАСС.

"Старость - это дар, поэтому я решил учредить Международный день дедушек и бабушек, и пожилых людей, который будет отмечаться всей церковью в четвертое воскресенье июля, что близко ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса", - сказал Папа Римский Франциск.

Он также отметил важность встречи внуков с бабушками и дедушками.

Впервые день пожилых людей будет отмечаться в этом году под эгидой дикастерии по делам мирян, семьи и жизни.-0-