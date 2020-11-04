Папа Римский осудил акты насилия в Ницце и Вене

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск вновь выразил соболезнования и осудил акты насилия в Ницце и Вене, заявив, что они компрометируют братское сотрудничество между народами и религиями. Об этом понтифик сказал по завершении коллективной аудиенции, которая была переведена в онлайн-формат после двух месяцев очных аудиенций, сообщает ТАСС.

"В эти дни, когда мы молимся за усопших (2 ноября, после Дня всех святых, католическая церковь поминает усопших), нельзя не вспомнить о жертвах терактов, которые вновь поразили Европу. Молюсь за трагически погибших, выражаю свою духовную близость их близким, а также всем тем, кто страдает от этого насилия, которое компрометирует братское сотрудничество между религиями", - сказал Папа Римский.

Его слова транслировались в стриминге на портале "Ватиканские новости", а также на экранах на площади Святого Петра из библиотеки Апостольского дворца.-0-