Папа Римский осудил потребительское отношение к Рождеству

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава католической церкви Папа Римский Франциск критически высказался о том, что многие забыли истинный смысл Рождества, поддавшись логике потребления. Об этом понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди, сообщает ТАСС.

"Подарки, покупки, беготня - потребительство похитило наше Рождество. В Вифлееме (месте рождения Христа) были бедность и много любви", - сказал Папа, призвав вернуться к "истинному духу праздника". "В это сложное время вместо того, чтобы жаловаться, что пандемия не дает что-то делать, давайте сделаем что-то для того, кто нуждается, не очередной подарок себе и друзьям, но тому, о ком никто не думает", - добавил понтифик.

Ранее Франциск уже отмечал, что нынешние условия пандемии и вводимые в связи с ней ограничения дают возможность встретить это Рождество "более религиозно".

Итальянское правительство ввело общенациональный карантин на время рождественских и новогодних праздников - то есть фактический запрет на выход из дома без весомой причины. Магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, бары закрыты. Вместе с тем церкви открыты для прихожан, допускается выходить из дома для посещения мессы. При этом все рождественские мессы перенесены на более раннее время, чтобы верующие смогли соблюсти комендантский час, который действует с 22.00 (с полуночи по минскому времени).

Будет нарушена еще одна традиция: Папа Римский выступит с рождественским обращением "Урби эт орби" ("Граду и миру") не с балкона собора Святого Петра перед верующими на одноименной площади, а из самой базилики, откуда он уже обращался к людям в Пасху.-0-