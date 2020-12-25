Папа Римский призвал не поддаваться национализму и правилам рынка при вакцинации

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск вновь призвал к справедливому распределению вакцин. С таким обращением он выступил сегодня в своей традиционной рождественской речи Urbi et orbi ("Граду и миру"), поздравляя всех католиков мира с Рождеством, сообщает ТАСС.

"Вакцина от коронавируса должна быть у всех, в первую очередь у слабых и нуждающихся. Мы не должны допускать проявления национализма и индивидуализма в вопросах вакцин", - сказал понтифик. Он также отметил, что нельзя поддаваться законам рынка и патентов, ставить их выше законов любви.

"В нынешний исторический момент, отмеченный экологическим кризисом, экономическим и социальным неравенством, усугубляемым пандемией коронавируса, мы как никогда нуждаемся в появлении братства, которое основано на искренней любви, способности принимать отличного от тебя человека, сопереживать его страданиям, заботиться о ком-то, кто не принадлежит моей семье, национальности, религии. Он другой, но все равно мой брат или сестра", - подчеркнул Папа Римский.

Также понтифик попросил у Бога помощи всем в поддержании мира в Нагорном Карабахе и на востоке Украины. Эти точки гражданских конфликтов глава Римско-католической церкви упомянул наряду с Ливаном, Ливией, Сирией, Ираком, Йеменом, Ближним Востоком, Восточным Средиземноморьем, а также африканскими странами и своим родным южноамериканским континентом, особенно страдающим от пандемии.

"Пусть сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и вовлеченные страны в сохранении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, как и на востоке Украины, в пользу диалога, единственного пути к примирению", - сказал он.

Из-за введенных итальянскими властями ограничений папское обращение транслировалось по телевидению и в интернете, а сам понтифик находился не на балконе собора Святого Петра, как принято, а в зале благословения Апостольского дворца.-0-